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Мультфильмы возглавили российский кинопрокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Мальчик-дельфин»

Премьера прошлой недели, мультфильм «Мальчик-дельфин» стартовал в прокате со второй строчки по кассовым сборам, лидерство уже третью неделю держит анимация «Финник».

Долгое время после ухода крупных зарубежных премьер в новинки оставались невостребованными зрителями. Почти два месяца лидером проката была лента «Анчартед: На картах не значится».

Перебить его кассу удалось российскому мультфильму «Финник» про вредного домового и девочку, которые спасают город от зла. Отечественная анимация лидирует в прокате уже третью неделю, по предварительной кассе минувшего уикенда, мультик собрал 51 миллион рублей, а общая касса — 350 миллионов, сообщает портал «Кинобизнес».

Новинка прошлой недели — мультфильм «Мальчик-дельфин» в первые выходные собрал почти 45 миллионов. Еще одна новинка, американская фэнтези-комедия «Все везде и сразу» заработала 28 миллионов и заняла четвертую строчку. А серебро досталось опять же «Анчартеду», у него 32,6 миллиона рублей за выходные девятой недели проката, а общая касса больше 1,5 миллиарда.

Несмотря на лидерство отечественного контента в кинотеатрах, сборы в кино сейчас крайне низкие. Например, март показал худшие результаты по кассовым сборам за последние пять лет.

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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...