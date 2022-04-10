Саша Стоун оставил Карнавал одну на шоу «Звезды в Африке 2»

Боец и блогер Саша Стоун ушел из шоу «Звезды в Африке 2», он отдал свое место певцу Анатолию Цою, это сильно расстроило блогера Валю Карнавал.

На шоу «Звезды в Африке 2» пришла новая участница — гимнастка Каролина Севастьянова. Она встретила всех в откровенном купальнике. Участники сразу окружили ее вниманием, особенно мужчины. Анатолий Цой стал по вечерам делать ей массаж ног, хотя и признался, что у него есть девушка.

В этом выпуске на финальное испытание отправились Анатолий Цой и актер Роман Юнусов. Им нужно было держать подбородком кнопку, пока на них лилась отвратительная жидкость, падали червяков и тараканов. Цой проиграл и должен покинуть шоу.

Но затем Саша Стоун сказал ему, что очень морально устал и ради друга готов пожертвовать своим местом. В итоге из шоу ушел Стоун, оставив Валю Карнавал, о которой он постоянно заботился. Девушка разрыдалась и сказала: «Это самое тяжелое испытание».

Саша Стоун уже подтвердил, что после окончания шоу он продолжил ухаживать за Валей Карнавал и хочет создать с ней семью.