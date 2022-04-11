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Сериал «Семья» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый комедийный сериал «Семья» стартует на ТНТ в понедельник, 11 апреля. Проект расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью.

Каждый из 20 эпизодов поделен на четыре новеллы, они представляют собой законченные истории вокруг всевозможных ситуаций и героев: мам и пап, детей и внуков, их друзей и знакомых.

Юля и Тимофей счастливы в браке и воспитывают двух дочек, пытаясь найти баланс между личными делами и семейными обязанностями. Вадим и Оля только готовятся стать родителями, причем Вадим подходит к делу куда серьезнее, чем его супруга. Паша пока учится в университете и не знает, чем хочет заниматься.

Самые взрослые герои — родители, которые уже вырастили своих детей, дождалась внуков и теперь в хорошем смысле живут для себя.

Истории в сериале будут знакомы каждому зрителю. Каждая серия будет наполнена юмором и добром, сообщили создатели проекта. Комедийный сериал «Семья» можно посмотреть с 11 апреля в 20.00 на ТНТ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

pepelmetal

Этот завод будет их братской могилой

karuto

Россия не участник Минских соглашений. Решать должны были хунтята, прорвавшиеся к власти и народ Украины,...