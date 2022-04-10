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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составит 19,9%, говорится в сообщении банка.

«С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — говорится в сообщении банка.

Сбербанк одновременно снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты». Также банк понизил ставки по вкладам для физических лиц, следует из информации с сайта кредитной организация. Так максимальная ставка по рублевым вкладам снижена на 3 п. п., до 16%.

В пятницу, 8 апреля Банк России неожиданно снизил ключевую ставку с 20% до 17%, допустив возможность продолжения ее снижения на ближайших заседаниях.

Российские банки оперативно отреагировали на решение ЦБ и начали менять анонсировать снижение ставок по сберегательным и кредитным продуктам.

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kolmak

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лачинов

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mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!