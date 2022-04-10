Пьяный и тактильный холостяки разочаровали девушек на шоу

Димаш Алилет выпил слишком много алкоголя, а Александр Гранков много и неуместно обнимал девушек на шоу «Холостяк». Это не понравилось участницам проекта.

Новый выпуск «Холостяка» на ТНТ оказался мрачным. Все началось с того, как победивший в испытании Гранков уступил право пригласить на свидание девушку. Алилет, не успевший пообщаться со всеми участницами проекта, позвал покататься на яхте сразу трех девушек, но одна не захотела идти на групповое свидание.

Гранков не просто так отказался от свидания. Он решил провести время со всеми девушками. На вечеринке холостяк обнимал и гладил участниц. Многие девушки сочли такое поведение недостойным.

Когда Димаш Адилет вернулся со свидания, участницы удивились. Холостяк был заметно подвыпивший, хоть на первых встречах заявлял о негативном отношении к алкоголю.

Церемония роз прошла без улыбок. Девушки вручали розы холостякам сурово и с претензиями. В итоге проект покинула София Мацулева. Гранков не дал ей розу и сказал, что они могут быть только друзьями.

Димаш Адилет оставил без розы Камиллу Зиганшину. Он долго с ней прощался, а потом сказал, что это решение его терзает. В Сети также появились спойлеры, что в следующем выпуске он вернет девушку в проект.