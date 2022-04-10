НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Пьяный и тактильный холостяки разочаровали девушек на шоу

Источник:
Sibnet.ru
272 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Димаш Алилет выпил слишком много алкоголя, а Александр Гранков много и неуместно обнимал девушек на шоу «Холостяк». Это не понравилось участницам проекта.

Новый выпуск «Холостяка» на ТНТ оказался мрачным. Все началось с того, как победивший в испытании Гранков уступил право пригласить на свидание девушку. Алилет, не успевший пообщаться со всеми участницами проекта, позвал покататься на яхте сразу трех девушек, но одна не захотела идти на групповое свидание.

Гранков не просто так отказался от свидания. Он решил провести время со всеми девушками. На вечеринке холостяк обнимал и гладил участниц. Многие девушки сочли такое поведение недостойным.

Когда Димаш Адилет вернулся со свидания, участницы удивились. Холостяк был заметно подвыпивший, хоть на первых встречах заявлял о негативном отношении к алкоголю.

Церемония роз прошла без улыбок. Девушки вручали розы холостякам сурово и с претензиями. В итоге проект покинула София Мацулева. Гранков не дал ей розу и сказал, что они могут быть только друзьями.

Димаш Адилет оставил без розы Камиллу Зиганшину. Он долго с ней прощался, а потом сказал, что это решение его терзает. В Сети также появились спойлеры, что в следующем выпуске он вернет девушку в проект.

Еще по теме
Семья из Новосибирска приняла участие в шоу «Моя жена рулит»
Дети из «Голоса» перепели «Видели ночь» Виктора Цоя
Александр Гранков поплатится за любвеобильность на «Холостяке»
Определились финалисты шоу «Голос. Дети» в команде Басты
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Обнаженные девушки заполонили World of Warcraft
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
100
Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску
45
США запустят ленд-лиз для Украины
41
Умер Владимир Жириновский
39
Зеленский назвал единственный выход для Украины
37
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию