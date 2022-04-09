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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский назвал единственный выход для Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина и Россия должны продолжать переговоры, так как это единственный способ остановить боевые действия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он в интервью Bild, отметив при этом, что принять решение о прекращении военной операции на Украине может только президент России Владимир Путин.

Переговоры по урегулированию между Москвой и Киевом продолжаются с 27 марта, стороны провели несколько встреч в очном формате, последняя из которых прошла в Стамбуле 29 марта при участии турецких посредников. Также ведутся консультации по видеосвязи.

Кремль также неоднократно подчеркивал, что заинтересован в прекращении специальной военной операции на Украине, однако для этого украинские власти должны согласиться на ряд условий, о которых официальный Киев был осведомлен.

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