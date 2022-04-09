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Уилла Смита на десять лет отстранили от «Оскара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: TechCrunch / CC BY 2.0

Американская киноакадемия запретила актеру Уиллу Смиту в течение десяти лет участвовать во всех своих мероприятиях, в том числе в церемонии «Оскар».

На недавнем «Оскаре» Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку о своей жене. После инцидента киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. Еще до завершения разбирательство он извинился и покинул академию.

Смиту позволили сохранить «Оскар», полученный на церемонии за роль в фильме «Король Ричард», а также право выдвигаться и получать награды в будущем, передает CNN. Члены академии извинились перед зрителями и участниками недавней церемонии.

Сам Смит отметил, что принимает и уважает решение наказать его, соответствующее заявление распространил его официальный представитель. По словам актера, он также признателен Року за сохранение самообладания в чрезвычайных ситуациях.

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