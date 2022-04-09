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Правительство расширит возможности портала «Госуслуг»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Кабинет министров будет развивать структуру электронного правительства, чтобы расширить возможности использования россиянами портала «Госуслуг», соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Расширить функционал портала предлагается за счет негосударственных услуг. Как отмечается в постановлении, первой негосударственной услугой станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей.

Такая функция будет доступна для пользователей, разместивших информацию о своем автомобиле в личном кабинете. Новшество позволит гражданам подписывать договор купли-продажи электронной подписью.

Кроме этого, частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники.

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