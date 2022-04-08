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Прохладная и дождливая погода ожидается в Новосибирске в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet

Мокрый снег и дождь, порывистый ветер ожидаются в Новосибирске в выходные, потепление придет в город в начале следующей недели, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В выходные не очень комфортная погода. Мы ожидаем мокрый снег и дождь в субботу, ветер с порывами до 18 метров в секунду ночью. Днем ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду», — сказала Виноградова.

Температура воздуха в субботу ночью составит около ноля, днем воздух прогреется до 3-5 градуса тепла. В воскресенье ночью ожидается снег, днем будет без осадков. Температура ночью составит минус 3-5 градусов, а днем — 3-5 градусов тепла.

В понедельник осадки прекратятся, ветер будет более спокойный, до 3-8 метров в секунду. Ночью будет холодно, до 6-8 градусов мороза. Днем гораздо теплее — плюс 5-7 градусов. Во вторник в регион пойдет тепло с Казахстана, температура воздуха будет повышаться.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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