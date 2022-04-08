НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Пьяного отца обвинили в гибели детей на пожаре под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
305 0
Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Двое детей погибли во время пожара в Тогучине Новосибирской области, отец в это время был пьян, а мать на работе, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме на улице Трактовая в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области.

В четверг вечером загорелся дом. По предварительным данным, глава семьи был пьян, он не пострадал, мать была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, он сработал и оповестил сотрудников ГУ МЧС России по Новосибирской области о пожаре.

После локализации возгорания в доме были обнаружены тела 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. 11-летнюю девочку госпитализировали с ожогами в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении отца по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Еще по теме
Новосибирская семиклассница создала чат‑бот с оценкой скорости чтения
Омский губернатор прочитает «Тотальный диктант»
Новосибирский зоопарк построит канатную дорогу и гостиницу
Ученые воссоздали точный облик принцессы Укока
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Никто не узнает» на Первом: последняя роль Евгении Брик
03.04.2022 11:25
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
info.sibnet.ru
После смерти: лучшие фильмы о загробной жизни
25.03.2022 22:16
info.sibnet.ru
Школа стриптиза: кого и чему здесь учат
09.02.2017 21:22
Самое популярное
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Кадыров обиделся на Пескова
Обсуждение (0)
Картина дня
Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию
Рассчитано, сколько придется копить на подержанное авто
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Умер Владимир Жириновский
33
Польша готова разместить ядерное оружие США
32
США запустят ленд-лиз для Украины
31
Путин увидел рост цен и дефицит продуктов на Западе
23
Литва полностью отказалась от российского газа