Пьяного отца обвинили в гибели детей на пожаре под Новосибирском

Двое детей погибли во время пожара в Тогучине Новосибирской области, отец в это время был пьян, а мать на работе, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, многодетная семья проживала в частном доме на улице Трактовая в поселке Низовка в Тогучинском районе Новосибирской области.

В четверг вечером загорелся дом. По предварительным данным, глава семьи был пьян, он не пострадал, мать была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, он сработал и оповестил сотрудников ГУ МЧС России по Новосибирской области о пожаре.

После локализации возгорания в доме были обнаружены тела 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. 11-летнюю девочку госпитализировали с ожогами в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении отца по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).