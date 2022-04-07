Spotify отключит россиян от сервиса

Музыкальный стриминговый сервис Spotify полностью приостановит работу в России 11 апреля, сообщила компания.

Команда Spotify отметила, что решение о полной приостановке приняла после тщательного анализа ситуации, и поблагодарила российских пользователей. Отмечается, что россияне больше не смогут пользоваться сервисом.



Пользователи смогут скачать персональные данные в разделе «Права на защиту данных и настройки конфиденциальности» либо удалить аккаунт. Также есть опция сменить в настройках страну проживания, но он сработает, только если пользователь действительно покинет Россию.

Spotify — популярная стриминговая площадка из Швеции, которая начала работать в России 15 июля 2020 года. В феврале 2021 года число пользователей сервиса составляло 155 миллионов человек.