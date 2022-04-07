НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Запад обсудит эмбарго на российскую нефть

Источник:
РИА Новости
473 2
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Эмбарго на российскую нефть не войдет в пятый пакет санкций против России, однако этот вопрос снова обсудят 11 апреля на Совете глав МИД стран Евросоюза, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня,— только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел»,— цитирует дипломата РИА Новости.

Ожидается, что пятый пакет санкций примут 7 или 8 апреля. Евросоюз установит эмбарго на российский уголь, запретит российским судам заходить в европейские порты, а всем российским самолетам — пользоваться воздушным пространством ЕС.

Пятый пакет санкций вводится в ответ на военную операцию России на Украине. Эксперты отмечают, что он приведет практически к полной остановке торговли Москвы с Евросоюзом, альтернативным каналом поставок останется только Турция.

Еще по теме
Россия недосчиталась нефтегазовых доходов
Китай закупит российский газ по сниженным ценам
Литва полностью отказалась от российского газа
Россия запретила поставки газа за валюту
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Обсуждение (2)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
40
Умер Владимир Жириновский
33
Польша готова разместить ядерное оружие США
31
Путин увидел рост цен и дефицит продуктов на Западе
29
Китай отказался помогать России в обходе санкций
23
Литва полностью отказалась от российского газа