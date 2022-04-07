Запад обсудит эмбарго на российскую нефть

Эмбарго на российскую нефть не войдет в пятый пакет санкций против России, однако этот вопрос снова обсудят 11 апреля на Совете глав МИД стран Евросоюза, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня,— только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел»,— цитирует дипломата РИА Новости.

Ожидается, что пятый пакет санкций примут 7 или 8 апреля. Евросоюз установит эмбарго на российский уголь, запретит российским судам заходить в европейские порты, а всем российским самолетам — пользоваться воздушным пространством ЕС.

Пятый пакет санкций вводится в ответ на военную операцию России на Украине. Эксперты отмечают, что он приведет практически к полной остановке торговли Москвы с Евросоюзом, альтернативным каналом поставок останется только Турция.