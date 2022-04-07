Доллар опустился ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Одновременно евро впервые с 30 декабря опустился ниже 84 рублей.

По сравнению с предыдущими торгами американская валюта «потеряла» 3,31 рубля, а евро — 3,94 рубля. Укрепление рубля продолжается вторую неделю подряд, несмотря на введенные странами Запада санкции.

Эксперты отмечают, что основные валютные пары торгуются в условиях жесткого контроля со стороны Банка России, что наряду с западными ограничениями на хождения доллара и евро существенно ограничивает возможности рыночного образования курс рубля.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.