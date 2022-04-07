Сериал «Сестры» на СТС продлили на второй сезон

Комедийный сериал «Сестры» получил второй сезон, об этом стало известно за третий день после премьеры проекта на СТС.

Сериал «Сестры» рассказывает о трех девушках, которые после смерти отца вынуждены возглавить семейный бизнес. Сестры 10 лет не общались друг с другом и не горят желанием воссоединяться. Но общее дело сближает героинь.

Первый сезон проекта стартовал 4 апреля на СТС. Премьера собрала более миллиона зрителей, тем самым заняв первое место в вечернем прайм-тайме телеканала, сообщает «Вокруг ТВ». В среду создатели проекта объявили о продлении сериала на второй сезон.

«В новом сезоне зрители познакомятся с новыми героями, увидят большую свадьбу, самый комичный поход на кладбище, а еще нелепую аварию на "Тесле" и множество других приключений, которые переживать вместе если не легче, то по крайней мере веселей» — рассказал изданию шоураннер и сценарист сериала Станислав Гунько.