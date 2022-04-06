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США объявили новые санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Власти США объявили о введении новых санкции против России. Новый пакет ограничительных мер предполагает полную блокировку активов и транзакций Сбербанка и Альфа-банка, сообщается на сайте Белого дома.

Санкции в отношении финансовых организаций предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними. Ранее из крупных российских банков блокирующие санкции действовали только в отношении ВТБ.

«Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям», — заявила пресс-служба Сбербанка.

Под ограничения также попали дочери президента России Владимира Путина и супруга главы российской МИДа Сергея Лаврова. Блокирующие санкции вводятся в отношении членов Совбеза России, включая Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

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