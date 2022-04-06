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Китай призвал США отменить антироссийские санкции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Вашингтон должен продемонстрировать свое стремление к урегулированию ситуации на Украине путем отмены антироссийских санкций, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам», — сказал дипломат.

По мнению главы китайского МИД, от антироссийских санкций выиграли только Соединенные Штаты, которые усиливают односторонние санкции против России и вынуждают весь мир выбрать сторону в конфликте.

«Война и санкции принесли Европе потоки беженцев, отток капитала и нехватку энергоресурсов; это позволило США извлечь выгоду из хаоса и много заработать», — констатировал представитель внешнеполитического ведомства.

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Политика #Мир #Россия
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