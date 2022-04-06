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«Абаканвагонмаш» запустил цех по ремонту грузовых вагонов

Источник:
Sibnet.ru
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Новый цех открылся в рамках инвестиционного проекта почти на год раньше запланированного срока, за 10 дней работы на площадке отремонтировано уже 60 вагонов, в месяц планируется ремонтировать не менее 300, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

На полную проектную мощность цех планируется вывести к 2024 году. Вложения компании в инвестиционный проект составят 450 миллионов рублей.

«В республике развивается экспорт, наращиваются отгрузки продукции в восточном направлении, увеличивается пропускная способность участков железных дорог, а значит, растет спрос на качественный ремонт железнодорожного подвижного состава», — сказал Коновалов.

Также на предприятии наращивается производство грузовых контейнеров. В ближайшие три года планируется увеличить их выпуск до 8 тысяч штук в год.

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Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...