«Абаканвагонмаш» запустил цех по ремонту грузовых вагонов

Новый цех открылся в рамках инвестиционного проекта почти на год раньше запланированного срока, за 10 дней работы на площадке отремонтировано уже 60 вагонов, в месяц планируется ремонтировать не менее 300, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

На полную проектную мощность цех планируется вывести к 2024 году. Вложения компании в инвестиционный проект составят 450 миллионов рублей.

«В республике развивается экспорт, наращиваются отгрузки продукции в восточном направлении, увеличивается пропускная способность участков железных дорог, а значит, растет спрос на качественный ремонт железнодорожного подвижного состава», — сказал Коновалов.

Также на предприятии наращивается производство грузовых контейнеров. В ближайшие три года планируется увеличить их выпуск до 8 тысяч штук в год.