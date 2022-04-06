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Депутат предложил продлить майские каникулы для «выживания людей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продлить майские праздники до 10 дней, чтобы жители России смогли обеспечить себя едой осенью.

«Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый "борщевой набор" вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — цитирует Даванкова пресс-служба партии «Новые люди».

По его мнению, дополнительные выходные люди смогут провести на даче или в огороде, и поэтому запасутся продуктами на осень. Также россияне больше времени проведут с близкими.

По производственному календарю выходными в 2022 году объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать нерабочими также 4, 5 и 6 мая.

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Топ комментариев

Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...