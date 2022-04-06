Телеканал 2x2 зашифрует программу

Телепрограмма канала 2x2 в апреле будет зашифрована, зрители не узнают, какой контент им покажут, сообщила пресс-служба 2x2.

В апреле 2х2 исполняется 15 лет. В честь юбилея канал будет показывать премьеры и неожиданный контент. Но какой именно, зрители узнают буквально в день эфира. Все названия в программе и анонсах будут скрыты (например, «Гxxxxя xx бxxxxxxо»).

«То, что мы сделали с сеткой в апреле, не делал ни один канал за всю историю российского телевидения! На весь месяц сетка превратится в настоящий кидалт-сюрприз, который будет открывать зрителям сокровища из прошлого и настоящего», — сказала программный директор 2х2 Полина Бутенко.

Кроме экспериментов, канал запустит серию роликов «2х2 рекап». Они напомнят зрителям все вехи истории бренда за 15 лет — от «Реутов ТВ» и «Атомного леса» до «Подозрительной совы» и «Рика и Морти».