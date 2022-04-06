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Пророчество спецоперации на Украине увидели в шоу МакSим 2015 года

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Сети разглядели намек на подготовку к военной спецоперации на Украине в выступлении певицы МакSим в 2015 году. Поклонники артистки назвали ее шоу пророческим.

В архивном ролике 2015 года МакSим исполняет песню «Нежность» на музыкальной премии «Золотой граммофон». Певица вышла на сцену в платье цвета российского флага, а на танцовщиках — костюмы с буквой Z на спине. Такой символ нанесен на российскую военную технику, участвующую в спецоперации.

Пользователи Сети прокомментировали видео, назвав МакSим современной Вангой. Некоторые предположили, что певице кто-то подсказал идею номера, посылая тревожный сигнал.

Ранее МакSим в интервью признавалась, что верит в мистику. Она несколько раз находилась на грани жизни и смерти. Более того, перед тем как заболеть коронавирусом в тяжелой форме, она выпустила клип на песню «Спасибо», наполненный дьявольской символикой. Поклонники тоже сочли это дурным знаком.

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Топ комментариев

nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.