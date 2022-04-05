Подсчитано число способных летать за рубеж российских самолетов

Россия сформировала пул из 193 самолетов, на которых можно летать за границу, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. В этот список входят 148 самолетов SSJ100 и 45 иностранных лайнеров, которые изначально были выкуплены российскими перевозчиками.

По словам Савельева, в настоящее время российские авиаперевозчики ищут способ расплатиться по лизинговым платежам. Министр отметил, что российские авиакомпании «в состоянии платить, но все заблокировано», передает ТАСС.

Всего до начала спецоперации на Украине российские авиакомпании эксплуатировали 1397 лайнеров. Порядка 900 самолетов в настоящее время перерегистрированы в российском реестре, что даст возможность летать внутри страны.

14 марта президент Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается возможность регистрации в России прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, всего таких авиалайнеров около 700.