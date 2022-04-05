НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Граждан оставят без бумажных платежек

Источник:
«Парламентская газета»
382 1
Фото: © Sibnet.ru

Штрафы и другие уведомления от госорганов по умолчанию будут доставлять россиянам в электронном виде, от бумаги постепенно откажутся, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Министр уточнил, что отказ от бумажных носителей в пользу электронных уведомлений и документов — один из приоритетов министерства. В настоящее время действует правило обязательного направления счетов за ЖКХ на бумажном носителе.

Однако в скором времени бумажные платежки перестанут быть обязательными. По оценке специалистов министерства, рассылка электронных уведомлений и платежек позволит сократить расходы и повысит информированность граждан.

В настоящее время ежедневно россиянам направляется более 7 миллионов электронных уведомления от государственных и муниципальных структур, в перспективе эта цифра будет расти.

Шадаев напомнил, что ранее у водителей появилась возможность предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации автомобиля. Сейчас ведомство работает над внедрением электронных водительских прав и санитарных книжек.

Кроме этого, создаются цифровые профили россиян, которые позволят иметь постоянный быстрый доступ к необходимым в повседневной жизни документам. Текущий статус документов можно будет проверить в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Еще по теме
Россиянам предложили работающие за границей карты Visa Gold
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах
Центробанк установил курс доллара на вторник
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»
Обсуждение (1)
Картина дня
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах
Граждан оставят без бумажных платежек
«Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных смартфонов
Россиянам предложили работающие за границей карты Visa Gold
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
33
Польша готова разместить ядерное оружие США
32
США заявили об искусственном накачивании рубля