Граждан оставят без бумажных платежек

Штрафы и другие уведомления от госорганов по умолчанию будут доставлять россиянам в электронном виде, от бумаги постепенно откажутся, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Министр уточнил, что отказ от бумажных носителей в пользу электронных уведомлений и документов — один из приоритетов министерства. В настоящее время действует правило обязательного направления счетов за ЖКХ на бумажном носителе.

Однако в скором времени бумажные платежки перестанут быть обязательными. По оценке специалистов министерства, рассылка электронных уведомлений и платежек позволит сократить расходы и повысит информированность граждан.

В настоящее время ежедневно россиянам направляется более 7 миллионов электронных уведомления от государственных и муниципальных структур, в перспективе эта цифра будет расти.

Шадаев напомнил, что ранее у водителей появилась возможность предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации автомобиля. Сейчас ведомство работает над внедрением электронных водительских прав и санитарных книжек.

Кроме этого, создаются цифровые профили россиян, которые позволят иметь постоянный быстрый доступ к необходимым в повседневной жизни документам. Текущий статус документов можно будет проверить в личном кабинете на портале «Госуслуг».