Рекультивация карт-накопителей отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) рассчитана на три года, сообщает правительство Иркутской области.

В документацию вносятся корректировки, которые позволят работать с отходами Солзанского полигона. До конца ноября 2022 года ожидается принятие всех проектных решений, пройдут общественные обсуждения, будет проведена экспертиза, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

«В конце года можно приступать к реализации. Рекультивация отходов запланирована на три года», – сказал Андрей Лебедев.

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БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора — структуру госкорпорации «Росатом» — оператором ликвидации отходов БЦБК.