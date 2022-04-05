Рекультивация карт-накопителей отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) рассчитана на три года, сообщает правительство Иркутской области.
В документацию вносятся корректировки, которые позволят
работать с отходами Солзанского полигона. До конца ноября 2022 года ожидается
принятие всех проектных решений, пройдут общественные обсуждения, будет
проведена экспертиза, сообщил директор направления по реализации
государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом»
Андрей Лебедев.
«В конце года можно приступать к реализации. Рекультивация
отходов запланирована на три года», – сказал Андрей Лебедев.
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БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора — структуру госкорпорации «Росатом» — оператором ликвидации отходов БЦБК.