Япония запустила новые санкции против России

Новые санкции в отношении России вступили в силу, сообщает министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Они направлены на ограничение ввоза японских товаров — в первую очередь, предметов роскоши.

Так, теперь запрещен ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей ценой более 49 тысяч долларов, мотоциклов стоимостью более 4,9 тысячи долларов, снаряжения для занятия дайвингом и лыжным спортом, роялей и головных уборов.

Также запрет касается алкогольных напитков, табачных изделий, ювелирных изделий, парфюмерии и косметики, которые стоят более 326 долларов. Ограничения вводятся на экспорт судовых двигателей, запчастей, устройств автоматической обработки данных.

Под индивидуальные санкции Японии попали более 100 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. В списке товаров и технологий, которые запрещено экспортировать, оказались 300 наименований.

Объем японских товаров, импортированных в Россию в 2021 году, составил порядка 7 миллиардов долларов. Более половины этого показателя приходилось на автомобили и запчасти.