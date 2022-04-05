Сценарист «Острых козырьков» раскрыл сюжет нового фильма

Полнометражный фильм, продолжающий историю сериала «Острые козырьки», станет альтернативой седьмого сезона проекта, рассказал сценарист Стивен Найт.

Изначально планировалось, что «Острые козырьки» завершатся седьмым сезоном. Но из-за пандемии проект пришлось скорректировать. Многое из того, что было запланировано на финал сериала, войдет в полнометражный фильм, который продолжит историю главного героя.

«Действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны, чего я в седьмом сезоне, скорее всего, не показывал бы. Я бы закончил сериал перед войной — но, поскольку это кино, нам нужно было резко переключить передачи», — сказал Найт в интервью Deadline.

По словам Найта, он последовательно готовил Томаса Шелби к битве с фашистами — во Второй мировой сбудутся его самые худшие предсказания из пятого сезона. Британский парламентер-фашист Освальд Мосби (Сэм Клафлин) вернется в фильме наряду с другими персонажами.

«Острые козырьки» — британский криминальный сериал, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Главную роль в проекте исполнил Киллиан Мерфи.