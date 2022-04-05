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Сценарист «Острых козырьков» раскрыл сюжет нового фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр и сериала «Острые козырьки»

Полнометражный фильм, продолжающий историю сериала «Острые козырьки», станет альтернативой седьмого сезона проекта, рассказал сценарист Стивен Найт.

Изначально планировалось, что «Острые козырьки» завершатся седьмым сезоном. Но из-за пандемии проект пришлось скорректировать. Многое из того, что было запланировано на финал сериала, войдет в полнометражный фильм, который продолжит историю главного героя.

«Действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны, чего я в седьмом сезоне, скорее всего, не показывал бы. Я бы закончил сериал перед войной — но, поскольку это кино, нам нужно было резко переключить передачи», — сказал Найт в интервью Deadline.

По словам Найта, он последовательно готовил Томаса Шелби к битве с фашистами — во Второй мировой сбудутся его самые худшие предсказания из пятого сезона. Британский парламентер-фашист Освальд Мосби (Сэм Клафлин) вернется в фильме наряду с другими персонажами.

«Острые козырьки» — британский криминальный сериал, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Главную роль в проекте исполнил Киллиан Мерфи.

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