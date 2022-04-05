Школьникам расскажут о положительном влиянии санкций

Российские школы проведут особые уроки, на которых ученикам расскажут о положительном влиянии антироссийских санкций на отечественную экономику

Уроки должны пройти в классах средней и старшей школы, их тема — «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, которые изданию передал подмосковный учитель.

Занятие должно начаться с цитаты президента Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». Ученикам должны показать ролик, где рассказывается, что в 1990-х — начале 2000-х импортная продукция преобладала над отечественной.

Велась «активная реклама иностранных товаров», а также «внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей внедрять свои аналоги». Но к 2022 году ситуация кардинально изменилась, говорит голос за кадром: доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении (с 12% до 45%), сельхозмашиностроении (с 24% до 55%) и станкостроении (с 18% до 38%).

В конце урока школьники должны ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?»

«Зачем мне читать эти методички? И так понятно, что мы потеряем наиболее передовые технологические отрасли. Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары», — прокомментировала «Ъ» специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.