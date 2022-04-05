Кинокомпании начали массово отказываться от работы с Уиллом Смитом

Голливудский актер Уилл Смит оказался в черном списке у продюсеров после драки на «Оскаре», работа с ним грозит репутации фильмов.

Сначала студия Sony Pictures заморозила производство боевика «Плохие парни 4». Следом от сотрудничества с актером оказался стриминговый сервис Apple+, сообщает издание NY Post.

«Работа с Уиллом стала рискованным бизнесом. Теперь они планируют реализовывать идеи с более подходящими для семейной аудитории актерами, такими как Майк Эппс и Майкл Б. Джордан», — прокомментировал анонимный информатор ситуацию.

Также Смит был вынужден покинуть ряды Киноакадемии после того, как было объявлено о начале внутреннего расследования в отношении него. Руководство пообещало принять некие меры дисциплинарного характера.

Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар» Криса Рока. Причиной стала шутка про жену Смита, страдающую алопецией. После инцидента актер публично извинился перед Роком и Киноакадемией, назвав свое поведение неуместным.