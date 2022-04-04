Заводы Volkswagen в России будут стоять до лета

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в начале или середине лета этого года, сообщили инсайдеры с завода.

Производство на автозаводах Volkswagen было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих

Простой, официально объявленный до 12 мая, продлится до июля включительно, из-за того что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей, цитируют «Ведомости» источник с завода.

Так как транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию. Производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал.

Volkswagen собирает машины на двух заводах: с 2007 года на собственном производстве в Калуге и с 2012 года по контракту на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Проектная мощность калужского завода — 225 тысяч машин в год, площадки на ГАЗе – 132 тысячи машин в год. В Калуге выпускаются Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В Нижнем Новгороде – Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos.