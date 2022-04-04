НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Заводы Volkswagen в России будут стоять до лета

Источник:
Sibnet.ru
346 0
Фото: © sistemas41

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в начале или середине лета этого года, сообщили инсайдеры с завода.

Производство на автозаводах Volkswagen было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих

Простой, официально объявленный до 12 мая, продлится до июля включительно, из-за того что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей, цитируют «Ведомости» источник с завода.

Так как транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию. Производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал.

Volkswagen собирает машины на двух заводах: с 2007 года на собственном производстве в Калуге и с 2012 года по контракту на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Проектная мощность калужского завода — 225 тысяч машин в год, площадки на ГАЗе – 132 тысячи машин в год. В Калуге выпускаются Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В Нижнем Новгороде – Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos.

Еще по теме
АвтоВАЗ наладит производство спецверсий Lada к лету
АвтоВАЗ нашел новых поставщиков деталей в Азии
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
КамАЗ перейдет на выпуск старых грузовиков
смотреть все
Авто #Автопром #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
31
Польша готова разместить ядерное оружие США