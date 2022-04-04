Количество умерших в Новосибирской области почти вдвое превысило количество родившихся в феврале, в регионе умерло людей больше, чем в других субъектах Сибири, сообщается на сайте Росстата.

В феврале в Новосибирской области умерли — 3918 человек — это самое большое количество среди регионов Сибирского федерального округа. Второе место занимает Кемеровская область, там умерло 3882 человека, третье — Красноярский край — 3686 человек.

По данным ведомства, у 739 новосибирцев COVID-19 стал основной причиной смерти. Следом идет Красноярский край — 674 и Омская область — 598 человек умерло от коронавируса.

В Сибирском федеральном округе родилось 11,7 тысячи человек в феврале, умерло — 22, 7 тысячи человек. Больше всего родилось также в Новосибирской области — 2064 человека.