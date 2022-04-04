Доставка товаров в Россию значительно усложнилась

Доставка товаров в Россию из-за рубежа значительно усложнилась с конца февраля — суда с контейнерами застряли в портах, фуры — на границах Польши с Белоруссией, а крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» прекратила полеты.

Автокомплектующие, продукция пищевой и химической промышленности, бытовая техника, корм для животных, спортивные товары попадают в Россию по морю в контейнерах. Сотни из них застряли в порту Роттердама, крупнейшем в Европе, так как товары проходят длительную таможенную проверку: в них не должно быть «санкционки» — например, полупроводников или запчастей для самолетов.

«Там действительно скапливаются даже не сотни, а десятки тысяч контейнеров. Но если в первой половине марта мы слышали безальтернативную риторику, то сейчас она смягчилась. Товары, не попавший в санкционный перечень, понемногу отправляют, в Питер заходят фидерные суда. И это понятно: иначе Европе грозит транспортный коллапс», — сообщил РИА Новости гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Некоторые портовые операторы из ЕС отказываются принимать суда с любыми грузами для России. Среди них — MSC, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, чья совокупная доля на рынке больше 50%.

Крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр», в которую входят одноименный чартерный перевозчик, а также компании «Атран» и AirBridgeCargo, прекратила полеты. На группу приходилось 49% грузовых авиаперевозок в России.

Сейчас транспортные услуги России оказывают только несколько иностранных компаний. «Речь о перевозчиках из ОАЭ, Катара, Турции, Китая. Конечно, этого недостаточно. Все пока в ожидании, думают, что продавать и по какому курсу», — отметил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетвор Логистик» Владислав Бекоев.

С сухопутными перевозками тоже сложности. На границе Польши с Белоруссией выстроилась очередь из тысяч фур, так как увеличился срок таможенного оформления. А бойкот от европейских экспедиторов на 40% сократил количество поездов, следующих по железной дороге «Шанхайский экспресс» из Китая в Германию.