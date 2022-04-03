Главная интриганка покинула шоу «Звезды в Африке 2»

Противостояние молодых и опытных артистов достигло своего апогея в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 2», в итоге из проекта выбыл главный «босс» и опытный участник реалити-шоу.

В новом выпуске «Звезды в Африке 2» на шоу пришел актер Никита Джигурда. Он не стал вступать ни в какие коалиции.

На голосовании претендентами на выбывание стали актер Вячеслав Чепурченко и блогер Алена Водонаева, которую многие участники называли «боссом», «мафиози», так как она стала главой коалиции опытных звезд и руководила ими.

Водонаева взяла на помощь Олега Верещагина, а Чепурченко — Валю Карнавал. В испытании участники откручивали и закручивали звезды в ящиках с насекомыми и змеями.

Немного быстрее оказались Карнавал и Чепурченко. Молодые звезды с триумфом вернулись в лагерь. А мастер интриг — Водонаева отправилась домой.

На лагерь неожиданно обрушился штормовой ветер и сильные ливни. Участники пытались спасти свое укрытие от ветра и дождя. Как они справятся со стихией, станет ясно в следующей серии проекта.