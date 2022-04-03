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Вирусолог предупредил об очередной волне COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Новая, уже шестая, волна заболеваемости коронавирусной инфекцией начнется в России через месяц, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Я думаю, что через месяц подойдет "стелс-омикрон". Все новые подъемы заболеваемости, которые сейчас идут, и Китай, в том числе, потому что он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно», — цитирует Чепурнова URA.RU.

По его данным, «стелс-омикрон» — причина шестой волны, однако распространение данного варианта инфекции будет не таким быстрым по сравнению с «омикроном».

Вирусолог отметил, что закрытое авиасообщение с Европой не сможет защитить страну от распространения «стелс-омикрона». «Это сыграет роль с точки зрения того, что чуть позднее придет, чем пришла бы. А поскольку сообщение все равно есть, все равно летают, то волна к нам придет не через Стамбул, так через Дубай», — уточнил специалист.

«Стелс-омикрон» впервые выявили в шведском городе Уппсала в январе 2022 года. Позже его обнаружили в Дании, Норвегии, Индии, Великобритании. Согласно исследованиям ВОЗ, этот подвид вируса заразнее предыдущего.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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