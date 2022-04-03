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Зритель на концерте Трофима упал с балкона и погиб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sergey_trofimov, vk.com/sergey_trofimov

Мужчина упал с балкона в зрительном зале на концерте певца Сергея Трофимова (Трофим), он травмировал женщину, а сам, предположительно, погиб.

Концерт Трофима проходил в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве в субботу, 2 апреля. По информации СМИ, мужчина находился в состоянии опьянения. Он потерял равновесие и упал с балкона на женщину.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние ее оценивается как тяжелое. На месте работают оперативные службы.

Все произошло, когда Трофим уже ушел со сцены. Он рассказал «Известиям», что во время концерта «что-то произошло», он слышал, но подробностей не знает, так как ничего не видел.

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ЧП #Происшествия #Светская хроника
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