Россияне досрочно получат некоторые социальные пособия

Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий, так как обычный день их выплаты в апреле приходится на выходной, сообщается на сайте фонда.

«Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня существует два способа получения пособий – через банк или почту. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат. Раньше всех средства получат россияне, которые выбрали способ доставки указанных пособий на банковские счета.

«Для зачисления средств на банковские карты установлен единый выплатной день: средства за прошедший месяц поступают 3 числа текущего месяца. Если этот день выпадает на выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сроки», — подчеркивает ПФР.