Ответственность за незаконную перепланировку квартир усилят

Правительство намерено усилить ответственность за незаконную перепланировку в квартирах из-за роста происшествий с газовым оборудованием, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Так, по данным Росстата за 2020 год вмешательство в работу газового оборудования привело к гибели 270 человек, а всего пострадало 870 граждан. Практически все такие инциденты были связаны с незаконной перепланировкой квартир в многоэтажном доме.

«Нормативно мы вынуждены будем усилить ответственность и усилить контроль в этом направлении. Прошу в этой части поддержать», — сказал Файзуллин на совете по вопросам газификации регионов при Совете Федерации.

По словам министра, необходимо найти сбалансированный подход, который не нарушит право граждан на неприкосновенность жилья, но в то же время обеспечит соблюдение требований к безопасности эксплуатации газового и вентиляционного оборудования.