Российские кинотеатры начнут показывать блогеров

Российские кинотеатры с 4 апреля запускают показы блогерского контента на большом экране в рамках проекта «Видеоблогеры в кино», сообщает пресс-служба сети кинотеатров «Каро».

«Самые популярные блогеры представят новые видео в эксклюзивном формате на площадках киносети, а у их фанатов появится шанс увидеть контент любимых инфлюенсеров на большом экране самыми первыми, не переживая за перебои в работе соцсетей», — говорится в сообщении.

Первым участником нового формата станет YouTube-канал «Чикен Карри», который 4 апреля представит выпуск комедийного шоу «Подземелья Чикен Карри» в московском киноцентре «Октябрь». Также состоится встреча с участниками и создателями шоу.

Отмечается, что соответствующие эксклюзивные показы также пройдут в Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде. Компания также призвала ведущих российских блогеров к сотрудничеству.