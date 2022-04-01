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Найдены главные виновники зависимости людей от алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зависимость людей от алкоголя унаследована от обезьян, выяснили зоологи из Калифорнийского университета. Им удалось подтвердить популярную гипотезу, выдвинутую еще несколько десятилетий назад.

Исследователи собирали остатки фруктов, которые были недоедены чернорукими паукообразными обезьянами в Панаме. Выяснилось, что концентрация алкоголя во фруктах обычно составляла 1-2%, он являлся побочным продуктом естественного брожения, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Royal Society Open Science.

В моче животных ученые нашли вторичные метаболиты алкоголя — это говорит о том, что алкоголь не просто проходил через тела животных, а использовался для получения энергии. При этом давно известно, что в спелых ферментированных фруктах больше калорий.

Таким образом, обезьяны целенаправленно потребляли этанол из спелых фруктов. При этом вряд ли они чувствуют опьянение, так как обычно наедаются меньшим количеством, чем требуется для изменения состояния сознания.

Исследователи подчеркнули, что обезьяны ели плоды дерева, которые народы Центральной и Южной Америки используют для приготовления алкогольного напитка. Авторы открытия уверены — это подтверждает гипотезу о том, что склонность людей к алкоголю обусловлена наследованием такого признака от обезьян, потреблявших природный этанол.

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