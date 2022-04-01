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Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Shvicha / CC BY-SA 4.0

Необычное видео набирает популярность в соцсетях — на опубликованных кадрах бабушка помогла роботу-курьеру «Яндекса» проехать пешеходный переход.

Ролик был опубликован в телеграм-канале «Новости Москвы», в комментариях уточнялось, что его действие происходит на одной из московских улиц. Пожилая женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу, заметила «Яндекс.Ровер».

Робот ожидал, когда его пропустят водители. В результате бабушка остановилась посреди пешеходного перехода и махнула роботу, жестами позвав его проехать по дороге. Робот-курьер после этого переехал дорогу по «зебре» вместе с пенсионеркой.



«Яндекс.Ровер» — это робот-курьер, который с 2020 года производит доставку еды в центральных районах Москвы. Ровер оснащен набором датчиков, благодаря которым может передвигаться автономно.

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