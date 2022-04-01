Казахстан отказался помогать России в обходе санкций

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

Чиновник в интервью Euractiv уточнил, что прибыл в Евросоюз, чтобы «продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС».

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — подчеркнул Сулейменов.

По его словам, руководство страны меньше всего хочет, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС. Однако Казахстан будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России в силу высокой интеграции экономик двух стран.

«Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями», — подытожил Сулейменов.