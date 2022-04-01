Посылку с Джигурдой получат участники шоу «Звезды в Африке 2»

Новый участник прибудет в лагерь шоу «Звезды в Африке 2» на телеканале ТНТ, актера Никиту Джигурду доставят в огромном ящике.

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке 2» в лагерь привезут посылку с новым участником — актером Никитой Джигурдой. Пока неизвестно, как он себя проявит в коллективе звезд, но очевидно, назревший ранее в лагере конфликт продолжится.

В этом выпуске произойдет ссора между актером Вячеславом Чепурченко и юмористом Олегом Верещагиным.

Кроме запланированных организаторами испытаний, звезд ждет и сюрприз от природы. На лагерь обрушится настоящий африканский шторм, и он начнет рушиться прямо на глазах. Это вызовет панику у юных тиктокерш Вали Карнавал и Ани Покров.