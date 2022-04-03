«Никто не узнает» на Первом: последняя роль Евгении Брик

Сериал «Никто не узнает» о жизни успешных и состоявшихся людей покажут на Первом канале. Этот проект стал одним из последних в карьере актрисы Евгении Брик, которая умерла в этом году в возрасте 40 лет.

Действие мелодрамы разворачивается в Москве в наши дни, а героями стали успешные люди 40-50 лет, представители среднего класса и творческой интеллигенции.

Сюжет

В центре истории компания друзей, среди которых семейная пара — Игорь и Даша. Супруги очень любят друг друга, но не могут иметь детей, причина в бесплодии мужа. Усыновлять ребенка они боятся из-за плохой наследственности.

Однажды Игорь предлагает Даше забеременеть от одного из друзей, причем не уточняет от кого именно. С момента, когда героиня соглашается на эту авантюру, отношения пары и мир вокруг них шаг за шагом начинают рушиться.

Кроме основной сюжетной линии Игоря и Даши, зрители увидят истории их друзей. Это энергичные люди, уверенные в себе и многого добившиеся. Но при этом некоторые герои ведут себя как подростки и до сих пор пытаются найти свое место в жизни.

Главные роли в сериале «Никто не узнает» исполнили Кирилл Сафонов, Юрий Быков, Евгения Брик, Александр Робак, Яна Сексте, Виктория Исакова.

Мнения о сериале

«Это медленная, следующая законам большой литературы многофигурная драма о сложных жизненных ситуациях, которые автор распутывает так тщательно, что зритель верит в мотивации и логику героев, какие бы парадоксальные решения они ни принимали», — цитирует пресс-служба Первого канала критика «Метро» Егора Москвитина.

Режиссер проекта Алена Званцова считает, что в сериале показан мир, где взрослые и мудрые люди должны заново обрести смысл жизни.

Премьера первой серии сериала «Никто не узнает» («Дети») состоялась на II российском фестивале телесериалов «Пилот» в Иваново в 2019 году. Евгения Брик получила награду «Лучшая актриса».

Премьера сериала «Никто не узнает» на Первом канале — 4 апреля в 21.30.