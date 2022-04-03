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«Никто не узнает» на Первом: последняя роль Евгении Брик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала
Сериал «Никто не узнает» о жизни успешных и состоявшихся людей покажут на Первом канале. Этот проект стал одним из последних в карьере актрисы Евгении Брик, которая умерла в этом году в возрасте 40 лет.

Действие мелодрамы разворачивается в Москве в наши дни, а героями стали успешные люди 40-50 лет, представители среднего класса и творческой интеллигенции.

Сюжет

В центре истории компания друзей, среди которых семейная пара — Игорь и Даша. Супруги очень любят друг друга, но не могут иметь детей, причина в бесплодии мужа. Усыновлять ребенка они боятся из-за плохой наследственности.

Однажды Игорь предлагает Даше забеременеть от одного из друзей, причем не уточняет от кого именно. С момента, когда героиня соглашается на эту авантюру, отношения пары и мир вокруг них шаг за шагом начинают рушиться.

Кроме основной сюжетной линии Игоря и Даши, зрители увидят истории их друзей. Это энергичные люди, уверенные в себе и многого добившиеся. Но при этом некоторые герои ведут себя как подростки и до сих пор пытаются найти свое место в жизни.

Главные роли в сериале «Никто не узнает» исполнили Кирилл Сафонов, Юрий Быков, Евгения Брик, Александр Робак, Яна Сексте, Виктория Исакова.

Мнения о сериале

«Это медленная, следующая законам большой литературы многофигурная драма о сложных жизненных ситуациях, которые автор распутывает так тщательно, что зритель верит в мотивации и логику героев, какие бы парадоксальные решения они ни принимали», — цитирует пресс-служба Первого канала критика «Метро» Егора Москвитина.

Режиссер проекта Алена Званцова считает, что в сериале показан мир, где взрослые и мудрые люди должны заново обрести смысл жизни.

Премьера первой серии сериала «Никто не узнает» («Дети») состоялась на II российском фестивале телесериалов «Пилот» в Иваново в 2019 году. Евгения Брик получила награду «Лучшая актриса».

Премьера сериала «Никто не узнает» на Первом канале — 4 апреля в 21.30.

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Топ комментариев

Killer1974

Мне стыдно за руководство Казахстана...

pkv84

Что то мерзко так после этой новости на душе стало,то братушки помогите нам бо бо делают,то мы будем...

nicollaich

Казахстана новая политическая команда набирает очки в мировой политике.

kygear

"Так они же на этом скачке расколятся, редиски, при первом же шухере!А вот и шухер.