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«Морбиус» с Джаредом Лето «опозорил» киновселенную Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Морбиус»

Фильм «Морбиус», вышедший в мировой прокат 30 марта, оказался одним из худших в киновселенной Marvel по оценке зрителей.

Рейтинг картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил всего 21%. На аналогичном портале Metacritic лента набрала 37 баллов.

Также критики разных изданий в своих рецензиях сошлись во мнении, что «Морбиус» оказался худшей адаптацией комиксов Marvel. «"Морбиус" раздражающе банальный. Вы смотрите и думаете: "И это теперь считается новой главой Marvel?"» — писал Оуэн Глейберман из Variety.

«Морбиус» вышел в мировой прокат 30 марта, но в России картину не показали — западные киностудии, в числе которых Disney, отказались выпускать фильмы в России из-за ситуации на Украине.

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