Нуждающиеся семьи с детьми получат выплаты

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся в социальной поддержке семьям, где воспитываются дети в возрасте от восьми до 17 лет, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Средства будут выделяться семьям с детьми в том случае, если размер среднедушевого дохода в них не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты в этом случае составит 50% от величины прожиточного минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода даже с учетом этой выплаты не превышает прожиточный минимум, то сумма выплаты составит 75% величины прожиточного минимума для детей. Если в этом случае среднедушевой доход не превысит прожиточный минимум, то размер выплаты возрастет до 100%.

Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, их выдача начнется с 1 мая. По расчетам правительства, в среднем по России новая выплата составит от 6 до 12 тысяч рублей. Расходы государства на новую меру поддержки составят 455 миллиардов рублей, оценили чиновники.