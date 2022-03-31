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Гражданам вернут деньги за билеты на отмененные авиарейсы

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Группа компаний S7

Президент Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки обеспечить возврат денег гражданам, купившим билеты на авиарейсы, которые были отменены.

«Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», — цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства уточнил, что если в прошлые периоды после отмены авиарейсов из-за пандемии граждане нередко получали определенные сертификаты, гарантирующие использование билета в будущем, то сейчас такую программу реализовать сложнее.

«Многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги», — подчеркнул Путин в ходе правительственного совещания по развитию авиаперевозок и авиастроению, попросив чиновников запустить соответствующий механизм в сжатые сроки.

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