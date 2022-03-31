Музыкант группы The Wanted Том Паркер умер в 33 года

Участник группы The Wanted Том Паркер умер от тяжелого онкологического заболевания. Музыканту было 33 года.

«Том ушел из жизни сегодня утром. В этот момент он находился в окружении семьи и близких друзей. Том был центром нашей вселенной. Сейчас нам трудно представить жизнь без него. Но мы благодарны всем, кто поддерживал его в эти непростые два года», — цитирует Cosmopolitan жену музыканта Келси.

В 2020 году Паркеру озвучили диагноз — «глиобластома 4-й стадии». В течение двух лет певец боролся с заболеванием, хоть врачи изначально отводили ему максимум 12 месяцев жизни.

У Тома Паркера остались жена и двое маленьких детей: двухлетняя Аурелия и годовалый Боди. Партнеры по группе тяжело переживают смерть друга.