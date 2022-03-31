Музыкант группы The Wanted Том Паркер умер в 33 года

Участник группы The Wanted Том Паркер умер от тяжелого
онкологического заболевания. Музыканту было 33 года.
«Том ушел
из жизни сегодня утром. В этот момент он находился в окружении
семьи и близких друзей. Том был центром нашей вселенной. Сейчас нам трудно
представить жизнь без него. Но мы благодарны всем, кто поддерживал его
в эти непростые два года», — цитирует Cosmopolitan жену музыканта Келси.
В 2020 году Паркеру озвучили диагноз — «глиобластома 4-й
стадии». В течение двух лет певец боролся с заболеванием, хоть врачи изначально
отводили ему максимум 12 месяцев жизни.
У Тома Паркера остались жена и двое маленьких детей:
двухлетняя Аурелия и годовалый Боди. Партнеры по группе тяжело
переживают смерть друга.