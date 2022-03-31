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Производитель консервов объяснил цену в 300 рублей за банку сайры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Доброфлот»

Подорожание консервов сайры связано с покупкой импортного сырья, административными барьерами и задержкой господдержки, сообщил управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Жители Приморья в соцсетях пожаловались, что сайра от «Доброфлота» сильно подорожала. В середине марта банка стоила 219-225 рублей, к концу месяца цена выросла до 245 рублей, а в некоторых магазинах до 300 рублей.

«Рост цен на сайру — это последствия неисполнения трех поручений президента РФ по обеспечению беспрепятственного производства и доступа на российский берег рыбопродукции, произведенной российскими судами в открытой части Мирового океана,... (куда) в последние годы ушла сайра. Потеря собственного промысла привела к тому, что все консервные заводы России вынуждены использовать импортное сырье и закупать сайру у иностранных продавцов за валюту», — цитирует РИА Новости Ефремова.

По его словам, «Доброфлот» пробовал организовать промысел, но это «обернулось более 250 миллионами рублей штрафов за нарушение Таможенного закона при ввозе в РФ произведенной в Мировом океане сайры».

«Мы также вынуждены поднимать цены на продукцию для компенсации затрат из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ, ведь субсидирования по процентам кредитов еще не произошло», — заявил Ефремов, добавив, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании, увеличило ежемесячные расходы на 150 миллионов рублей.

Группа компаний «Доброфлот» производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании — 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.

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