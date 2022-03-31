Второй сезон сериала «Эпидемия» с Кяро выйдет в апреле

Сериал «Эпидемия» с Кириллом Кяро в главной роли выйдет в апреле в Premier, первый сезон проекта оценил писатель Стивен Кинг.

«Эпидемия» стала в свое время пророческим сериалом, проект вышел 14 ноября 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии коронавируса.

По сюжету неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин. Главный герой — Сергей (Кирилл Кяро) едет в столицу за бывшей женой с ребенком, чтобы вызволить их из эпицентра эпидемии.

Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие в Карелию, к уединенному охотничьему домику, расположенному на необитаемом острове посреди озера.

В сериале снялись Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак. Во втором сезоне к ним присоединился Юра Борисов, который сыграл проводника героев. Сюжет второго сезона пока не раскрывается, сообщается в телеграм-канале «КиноПоиска».