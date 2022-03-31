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Второй сезон сериала «Эпидемия» с Кяро выйдет в апреле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Эпидемия»

Сериал «Эпидемия» с Кириллом Кяро в главной роли выйдет в апреле в Premier, первый сезон проекта оценил писатель Стивен Кинг. 

«Эпидемия» стала в свое время пророческим сериалом, проект вышел 14 ноября 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии коронавируса.

По сюжету неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин. Главный герой — Сергей (Кирилл Кяро) едет в столицу за бывшей женой с ребенком, чтобы вызволить их из эпицентра эпидемии.

Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие в Карелию, к уединенному охотничьему домику, расположенному на необитаемом острове посреди озера.

В сериале снялись Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак. Во втором сезоне к ним присоединился Юра Борисов, который сыграл проводника героев. Сюжет второго сезона пока не раскрывается, сообщается в телеграм-канале «КиноПоиска». 

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....