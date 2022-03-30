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Сбербанк обнулил одобренные до повышения ставок заявки на ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк обнулил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, договоры по которым клиенты не успели подписать до 30 марта. Клиентам придется подавать заявку заново.

Одобренные ранее условия сохранились для тех, кто успел выйти на сделку до 30 марта, пишет «Коммерсантъ». 1 марта банк поменял ставки по ипотечным кредитам — по основным ипотечным программам они выросли до 18,4% годовых.

Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. После этого президент Владимир Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотеке в договорах, заключенных до повышения ставки регулятором.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия. При этом у них сохранилось право изменить ставку по одобренному кредиту до заключения договора.

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