Сдачу автохлама простимулируют выплатой в 150 тысяч рублей

Скидка на новое авто при сдаче старого при возобновлении программы утилизации должна составить 150 тысяч рублей, с таким предложением выступила ассоциация «Руслом.ком».

Госпрограмма, когда владелец старой машины сдавал ее в утилизацию и получал скидку в 50 тысяч рублей на покупку нового автомобиля, действовала в 2010-2018 годах. За это время продали более 600 тысяч машин. До начала спецоперации России на Украине президент Владимир Путин поручил проработать идею перезапуска программы.

Ассоциация «Руслом.ком» предложила увеличить скидку с 50 тысяч до 150 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на документ, направленный в Минпромторг.

По мнению председателя комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторничным ресурсам Александра Кобенко, скидка должна составлять 15–20% от стоимости нового авто. Сейчас цена бюджетного отечественного автомобиля сейчас начинается от 700-800 тысяч рублей,

Важно, чтобы граждане получали деньги за утилизацию на руки, как это было при реализации первого этапа аналогичной программы, считает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Дело в том, что когда дисконт стали делать дилеры, они зачастую просто поднимали на эту же сумму стоимость авто, пояснил он.