Первый канал покажет сериал «Никто не узнает» с умершей Евгенией Брик

Евгения Брик сыграла в сериале «Никто не узнает» главную роль, премьера проекта на Первом канале состоится после смерти актрисы.

Сериал «Никто не узнает» рассказывает о современной Москве. Зрители увидят несколько историй из жизни представителей среднего класса, энергичных, реализованных в своей работе и уверенных в себе.

Герои сериала хотят расти и развиваться, но и кризиса среднего возраста избежать им не удается. Им придется преодолеть изрядное количество проблем и несколько лет жизни, чтобы прийти к осознанию простой мысли — все мы дети, но приходит время, когда надо взрослеть.

Фильм стал одной из последних ролей Евгении Брик, премьеру которого она очень ждала, сообщила пресс-служба Первого канала. Актриса умерла 10 февраля в возрасте 40 лет.

Евгения Брик снялась почти в полсотне фильмов и сериалов. На ее счету такие проекты как «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914», «Оптимисты», «Адаптация», «Любовницы», «Бомба». Также Брик была женой режиссера Валерия Тодоровского.