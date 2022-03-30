Первый канал покажет сериал «Никто не узнает» с умершей Евгенией Брик

Евгения Брик сыграла в сериале «Никто не узнает» главную
роль, премьера проекта на Первом канале состоится после смерти актрисы.
Сериал «Никто не узнает» рассказывает о современной Москве. Зрители
увидят несколько историй из жизни представителей среднего класса, энергичных, реализованных
в своей работе и уверенных в себе.
Герои сериала хотят расти и развиваться, но и кризиса
среднего возраста избежать им не удается. Им придется преодолеть изрядное
количество проблем и несколько лет жизни, чтобы прийти к осознанию простой
мысли — все мы дети, но приходит время, когда надо взрослеть.
Фильм стал одной из последних ролей Евгении Брик, премьеру
которого она очень ждала, сообщила пресс-служба Первого канала. Актриса умерла
10 февраля в возрасте 40 лет.
Евгения Брик снялась почти в полсотне фильмов и сериалов. На
ее счету такие проекты как «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914», «Оптимисты»,
«Адаптация», «Любовницы», «Бомба». Также Брик была женой режиссера Валерия
Тодоровского.